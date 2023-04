Amici, Sacchetta scatena l'ira dei fan di Mattia e poi si sfoga su Instagram

Un pomeriggio vagamente “velenoso” ad Amici, con Marcello Sacchetta che scatena l’ira dei fan di Mattia e poi si sfoga su Instagram. La sfida di ballo nel daytime ha visto concorrere anche Isobel, Ramon, Alessio e Maddalena e a teatro la performace dei ragazzi è stata giudicata da Marcello Sacchetta. Si tratta di un apprezzato ballerino e coreografo ed alla fine di ogni esibizione lui ha espresso un pensiero e dato un giudizio, poi è passato ai voti.

Sacchetta scatena l’ira dei fan di Mattia

E la classifica di Sacchetta durante il daytime di Amici 22 non è piaciuta proprio a tutti. Secondo i media alcuni fan di dati allievi della scuola non hanno gradito i suoi giudizi e si sono scatenati sui social. E proprio dai social è arrivato lo sfogo dello stesso Sacchetta. Sul suo profilo Instagram ha scritto: “Ci sono alcune persone, soprattutto di alcune fan base, che si limitano alla classifica finale, buttando via tutto il resto, come se non avesse abbastanza importanza. Eppure ho detto molte cose, ho dato anche dei consigli costruttivi, per crescere e per migliorare”.

“Scrivere insulti non vi rende tecnici”

E in amara chiosa: “Concludo dicendo che scrivere parolacce e insulti non fa di voi persone migliori o tecnici. Non riempie d’orgoglio il vostro supportato, anzi forse si vergognerebbe se lo sapesse. Siate più rispettosi, ma soprattutto ascoltate! Rispondo ad alcune critiche ricevute da qualche mattacchione della fan base di Mattia: al contrario di quanto dite a me lui è sempre piaciuto. E lo dimostra il fatto che ai casting dell’anno scorso c’ero ancora io! Peace. Viva la danza, viva il talento!”.