Amici, salta registrazione: puntata a rischio? Non ci sarebbero positivi tra gli alunni della scuola

Il pubblico arrivato in studio per assistere alla registrazione della puntata di Amici pare sia stato rimandato a casa: alcuni tamponi erano positivi.

I fan di Amici sono in trepidante attesa di conoscere le novità della prossima puntata, che tuttavia sembra a rischio: cos’è successo?

Amici, prossima puntata a rischio

Mercoledì 26 gennaio ci sarebbe dovuta essere la registrazione della nuova puntata di Amici, che tuttavia non è stata fatta.

La registrazione è saltata e inizialmente si è pensato che il motivo fosse da individuare nella positività di alcuni allievi della scuola. Al contrario, loro stanno tutti bene: il motivo sarebbe un altro.

Amici, prossima puntata a rischio: cos’è successo?

Fortunatamente, nessun positivo tra gli studenti di Amici. Difficile per loro infettarsi, in quanto ogni giorno sono chiusi nella scuola.

Gli allievi, infatti, vivono in casetta isolati, incontrano professori, vocal coach e coreografi mantenendo sempre la distanza, indossando le mascherine e restando separati da pareti di plexiglass.

Il pubblico arrivato per seguire la registrazione, come sempre sottoposto a tampone, è stato rimandato a casa. Nella scuola di Amici, tuttavia, non mancherebbero i positivi. A essersi ammalati sarebbero alcuni ballerini professionisti. Non sono stati resi noti i loro nomi.

Amici, prossima puntata a rischio: registrazione saltata

La registrazione fissata per il 26 gennaio è stata annullata, ma la puntata di domenica 30 potrebbe non saltare. La registrazione, infatti, è stata solo rimandata per precauzione. Non è ancora chiara però la data in cui sarà recuperata.

Per il momento, tuttavia, si tratta solo di indiscrezioni: la produzione darà sicuramente nuovi aggiornamenti.