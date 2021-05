Amici, Sangiovanni finalista: “Per la prima volta mi sono sentito compreso”

Sangiovanni finalista ad Amici 2021, le dichiarazioni del cantante: "Sono sempre stato inadatto a qualsiasi tipo di contesto".

Anche Sangiovanni è ufficialmente finalista ad Amici 2021. Il cantante, dopo aver ricevuto la maglia che lo consacra alla finale, ha reagito lasciandosi a uno sfogo ricco di commozione. L’artista ha spiegato che si è sempre sentito inadatto a ogni tipo di contesto, ma ad Amici per la prima volta si è sentito compreso.

In finale anche Giulia Stabile, con la quale Sangiovanni ha iniziato una storia d’amore. Bisogna segnalare come fin dall’inizio il 18enne fosse il favorito. Il vero nome di Sangiovanni è Giovanni Pietro Damian, originario di Grumolo delle Abbadesse, in provincia di Vicenza. Intanto, la ventesima edizione del talent Mediaset si appresta alla sua naturale conclusione.

Amici, Sangiovanni finalista: “Ho trovato il mio posto nel mondo”

In seguito all’annuncio ufficiale di Sangiovanni tra i finalisti, il giovanissima artista canoro si è lasciato andare in dichiarazioni molto profonde, che denotano la sensibilità d’animo del 18enne: “Arrivare a questa finale per me non significa solo essere in finale in un programma televisivo, ma significa aver trovato il mio posto nel mondo.

Sono sempre stato inadatto a qualsiasi tipo di contesto esistente in questo pianeta e qui per la prima volta mi sono sentito compreso. Devo ringraziare tutti voi, davvero”.

Amici, Sangiovanni finalista: stesso destino per Giulia

Nella finale di Amici 2021 vedremo una coppia in gara: infatti, anche la ballerina Giulia Stabile avrà l’opportunità di giocarsi la vittoria. Il legame tra Giulia e Sangiovanni va oltre la semplice amicizia: i due sono fidanzati e questo sentimento che li accomuna li ha resi i beniamini del pubblico.

Se Giulia ha accolto con gioia l’arrivo in finale di Sangiovanni, poco prima, lo stesso cantante ha abbracciato teneramente la sua Giulia e il ragazzo aveva pianto per il traguardo raggiunto dal suo amore. Il primo a essere dichiarato finalista è stato, tuttavia, il cantante Aka7Even.

Amici, Sangiovanni finalista: appuntamento al 15 maggio

Sangiovanni, Deddy, Giulia Stabile, Aka7Even e Alessandro Cavallo si sfideranno nella finale di Amici 2021 in onda il prossimo 15 maggio su Canale 5. A differenza delle altre puntate che sono pre-registrate il giovedì prima della messa in onda di sabato, quella della finale sarà in live. Il pubblico a casa potà interagire con lo show votando i finalisti, tramite televoto.