Amici, Sangiovanni in lacrime per Giulia: interviene Maria De Filippi

Ad Amici, la ballerina Giulia è volata in finale, la reazione del suo fidanzato Sangiovanni in lacrime, ha stupito il mondo del web e la De Filippi

La ballerina Giulia Stabile è riuscita a conquistare il suo posto nella finale del talent di Maria De Filippi “Amici“, tra emozioni e colpi di scena, la giovane ragazza è riuscita a conquistare anche il cuore dei telespettatori per la sua bravura e per la sua genuinità.

A catturare l’attenzione dei fan del talent in questi mesi, c’è sicuramente stata la storia d’amore nata nella scuola di Maria De Filippi, tra il cantante Sangiovanni e la ballerina Giulia Stabile.

Nella puntata della semifinale, andata in onda l’8 maggio 2021, il cantante Sangiovanni ha stupito il pubblico con una reazione straordinaria alla notizia dell’arrivo in finale della sua fidanzata. Scopriamo cosa è successo.

Amici, Sangiovanni in lacrime per Giulia: la stima professionale accanto all’amore

Non era un segreto che il cantante Sangiovanni tifasse per la sua fidanzata Giulia Stabile, nei daytime del talent andati in onda nei giorni scorsi infatti il ragazzo aveva detto alla ballerina che sarebbe felice se vincesse lei il programma.

Al di là di un profondo sentimento amoroso, Sangiovanni e Giulia sono legati da una profonda stima professionale reciproca, che nella puntata della semifinale, andata in onda l’8 maggio 2021 su canale 5, si è manifestata tutta.

Amici, Sangiovanni in lacrime per Giulia: il gesto che ha stupito tutti

All’annuncio di Giulia in finale, la reazione di Sangiovanni ha stupito tutti. Il cantante infatti ha espresso tutta la sua felicità per il raggiungimento dell’importante traguardo della sua fidanzata, manifestandola con un pianto liberatorio e un abbraccio con la Stabile, che ha reso felici tutti i fan della coppia.

Prima di correre a prendere la maglia della finale, Giulia infatti è corsa ad abbracciare Sangiovanni, che in questo percorso l’ha sostenuta e l’ha aiutata ad affrontare le sue paure e le sue insicurezze su se stessa.

Amici, Sangiovanni in lacrime per Giulia: la reazione di Maria De Filippi

Vedendo Sangiovanni in lacrime, con i suoi occhi chiari diventati lucidissimi e arrrossati, la reazione di Maria De Filippi non si è fatta attendere. La conduttrice si è così rivolta a Sangiovanni:

“Sangio abbiamo avuto un momento di difficolta, eh? Per la prima volta! Ti sei emozionato, eh? Ma queste sono anche le emozioni belle, giusto?”

La De Filippi sorridendo ha espresso la sua felicità per la ballerina Giulia, al contempo ha fatto notare come dietro l’apparente sicurezza di Sangiovanni, si nasconda tutta la sensibilità dei suoi 18 anni.