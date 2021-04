Amici, scontro tra Arisa e Rudy Zerbi: la dura replica della cantante

Nella puntata di Amici, andata in onda sabato 10 aprile, è andato in onda un altro scontro tra Arisa e Rudy Zerbi. La cantante non ha apprezzato.

Ad Amici continuano gli scontri tra i professori, che spesso mettono in difficoltà i loro allievi. Nella puntata andata in onda ieri sera, sabato 10 aprile 2021, non è mancata l’ennesima lite tra Arisa e Rudy Zerbi. Il conduttore radiofonico ha cercato in tutti i modi di far perdere la pazienza alla cantante.

Scontro tra Arisa e Rudy Zerbi

Questa volta, quello che ha fatto infuriare Arisa riguarda le parole di Rudy su Raffaele, allievo della scuola di Amici, che si doveva confrontare con Deddy durante una sfida.

Il professore sa sempre come provocare le altre insegnanti della scuola, come dimostrato anche durante la sfida con la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, in cui l’insegnante di canto è stata letteralmente portata all’esasperazione. Questa volta il “cattivo” è stato proprio Zerbi, tanto che Alessandra Celentano per una volta è passata in secondo piano. Arisa si era già molto arrabbiata perché Zerbi aveva insinuato che la cantante era stata a casa sua e lei ha voluto una smentita ufficiale.

Rudy Zerbi è stato massacrato da Arisa, che è stata provocata fin dall’inizio, e lo scontro è nato durante il guanto di sfida tra Deddy e Raffaele.

Raffaele è stato elogiato anche da Maria De Filippi e Arisa ha spiegato come a Sanremo anche nomi famosi sono stati impressionati dalla sua bravura. Zerbi ovviamente non era d’accordo e ha sottolineato la mancanza di preparazione del ragazzo. Rudy ha parlanto anche del fatto che Deddy faceva il barbiere e non ha avuto modo di studiare come invece avrebbe fatto Raffaele. “Ha fatto anche il momento tv del dolore, ‘Poverino faceva il barbiere’. E allora? Io facevo l’estetista. Raffaele è di diritto un cantautore in questa scuola” ha spiegato Arisa. “Nulla contro Deddy, ma è normale che quello che scrive è più condivisibile e fa entrare più in empatia. Racconta una storia che hanno vissuto un po’ tutti. Capisci che c’è un vantaggio?” ha, infine, chiesto Arisa.