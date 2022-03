Amici serale, Alice è la prima eliminata. Maria De Filippi: “È un inizio”

La giovane Alice Del Frate è stata ufficialmente la prima studentessa ad essere eliminata al debutto del serale di Amici.

Nella fase serale di Amici di Maria De Filippi c’è già la prima eliminazione. Si tratta di Alice Del Frate giovane ballerina del team Celentano-Peparini che nel corso di una sfida contro Albe ha danzato sulle note di “Quello che le donne non dicono” di Fiorella Mannoia.

La giovane nonostante l’uscita dal talent è stata incoraggiata da Maria De Filippi: “Non è un fallimento”, ha dichiarato.

Amici serale, Alice è la prima eliminata. Peparini: “Ha imparato a ballare dal balcone”

L’esibizione della ventenne è stata preceduta da una frase di Veronica Peparini che, dell’allieva ha dichiarato: “Alice ha imparato a ballare dal balcone, durante il lockdown“. Il momento dell’eliminazione è stato vissuto da Alice in maniera dolorosa tanto che è scoppiata in lacrime.

La conduttrice Maria De Filippi le è stata molto vicina tanto che, ad un certo punto, si è chinata e l’ha guardata dritto negli occhi. Le ha fatto notare che i progressi da lei fatti sono stati molti: “Hai fatto dei grandi passi avanti, vieni dalla ginnastica. Non pretendere sempre troppo da te stessa come fai, non essere pignola e auto critica come sei, non è un fallimento. È un inizio”.

Chi è Alice Del Frate

Studentessa al secondo anno di Architettura all’Università degli studi di Udine, Alice Del Frate ha solo 20 anni eppure ha portato avanti con passione e impegno la carriera agonistica di ginnastica ritmica dove ha gareggiato nel campionato A1 con la Pontevecchio di Bologna. Nel 2021 inoltre ha preso parte alle gare nazionali di ginnastica ritmica e di specialità con il cerchio.