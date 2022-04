Amici Serale, Celentano a Todaro: “Ti faccio i complimenti. Ovviamente sono per Francesca”

Come ormai spesso accade Alessandra Celentano ha lanciato "frecciatine" al coach avversario Raimondo Todaro. Cosa è successo.

Chi ha seguito almeno una puntata del serale di Amici, avrà notato che tra i due coach di danza Alessandra Celentano e Raimondo Todaro c’è un rapporto di “amore/odio” che spesso li ha portati, per un motivo o per l’altro, a scontrarsi.

Anche in questa quarta puntata i “botta e risposta” tra i due non sono mancati. In particolare, al termine di un’esibizione tra Nunzio e Francesca Tocca, la coach di danza ha fatto a Todaro dei complimenti: “Ovviamente sono per Francesca”, ha però puntualizzato.

Amici serale, Alessandra Celentano stuzzica Todaro: cosa è successo

Tutto è partito da un balletto a due tra Francesca Tocca e Nunzio, una performance “da brividi” nella quale abbiamo visto la ballerina danzare all’interno di una sorta di bolla di vetro trasparente con dell’acqua.

Ed è stato di proprio in questo contesto che Alessandra Celentano, nel complimentarsi con Todaro, ha voluto quasi mettere in discussione le scelte portate avanti dal ballerino catanese: “Ti faccio i miei complimenti Raimondo, davvero”. Cogliendolo poi di sorpresa ha aggiunto: “Sono per Francesca ovviamente, è lei che ha fatto la coreografia.”

Alessandra Celentano: “Non è un programma per comici”

La professoressa di danza ha poi fatto i nomi di Serena e Nunzio, mandandoli a rischio eliminazione.

In particolare motivando la decisione verso quest’ultimo ha spiegato: “Questo non è un programma per comici”. Il giovanissimo ballerino siciliano è andato così al ballottaggio finale.