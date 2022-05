Colpo di scena ad Amici. I finalisti dell'edizione 2021-2022 sono sei e non cinque. Scopriamo chi sono.

Tre sfide, un ballottaggio e cinque finalisti. Questa è stata la formula che il pubblico di Amici ha potuto vedere in questa semifinale andata in onda sabato 7 maggio. A svelare cosa si sarebbero dovuti aspettare gli allievi è stata la stessa Maria De Filippi che in casetta ha dichiarato: “La finale di Amici 21 sarà a cinque, la semifinale sarà tutta al positivo.

Le tre manche a cui siete abituati, e da cui di solito escono i possibili eliminati, saranno invece tre manche che stabiliscono i finalisti. Dalle tre sfide, due di canto e una di ballo, usciranno quindi i primi tre finalisti”.

Amici serale l’elenco completo dei semifinalisti

Di seguito l’elenco dei 7 semifinalisti:

Zerbi/Celentano: ​ Luigi (cantante) ; Michele (Ballerino)

Luigi (cantante) ; Michele (Ballerino) Pettinelli/Peparini: Albe (cantante) ; Dario (ballerino)

Albe (cantante) ; Dario (ballerino) Cuccarini/Todaro: Alex (cantante) ; Serena (ballerina) ; Sissi (cantante)

La prima finalista: Sissi

La prima maglia d’oro è andata a Sissi della squadra Cuccarini/Todaro. La giovane che esibizione dopo esibizione ha stupito la giuria senza tanti problemi è riuscita ad imporsi in una sfida prima contro Luigi, poi contro Alex. Dal timbro potente Sissi ha stupito la giuria con grandi classici come “Overjoyed”, brano storico portato al successo da Stevie Wonder e Dancing Queen (singing queen come ha fatto notare la giuria). Così l’ha introdotta Lorella Cuccarini: “Sissi è stata la nostra Dancing Queen e la ascoltiamo in una versione molto personale di un brano famosissimo degli Abba”.

Una finale per lei senza particolari sorprese e proprio per questo meritata.

Il secondo finalista: Michele

Grazia e precisione, il secondo finalista è il ballerino della squadra Zerbi/Celentano. L’allievo ha sfidato nella seconda manche Serena e Dario. Dopo aver perso il testa a testa contro Serena, Michele ha affrontato nel guanto di sfida Dario vincendo contro quest’ultimo.

Chi è l’allievo di Alessandra Celentano?

Classe 2000, Michele Esposito è nato a Teverola in provincia di Caserta.

Nel suo curriculum sono presenti esperienze di spessore: frequenta l’accademia di Danza a Zurigo, quindi si trasferisce ad Amsterdam dove è entrato a far parte della compagnia nazionale. Tornato in Italia è entrato nella scuola di Amici, il resto è storia.

Il terzo finalista: Luigi

La terza e sospirata maglia va a Luigi non senza emozioni. Il giovane non appena l’ha presa tra le mani ha immediatamente volto un pensiero ai suoi genitori: “Grazie mamma e grazie papà”, ha dichiarato. Nel corso della sua esperienza nella scuola di Amici, il giovane ha rivelato di soffrire di diabete dal 2016.

Un colpo di scena inaspettato

Al ballottaggio finale sono andati Alex, Serena, Dario e Albe. A lasciare la scuola tra questi è stato Dario. Non ci sono stati invece dubbi da parte della giuria per Alex, mentre è stata più combattuta la decisione tra Albe e Serena. I due sono arrivati a parimerito. Ciò significa che la decisione sarebbe spettata a questi ultimi su chi sarebbe andato in finale. Alla fine dopo tanta indecisione è stata Maria De Filippi a svelare un colpo di scena inatteso: in finale sarebbero andati entrambi. Ciò significa che i finalisti sono 6 anziché 5 come precedentemente previsto.