Amici serale, fa discutere l’eliminazione di Sissi: le proteste sui social

L'eliminazione di Sissi è stata probabilmente quella più clamorosa del finale di Amici. Le reazioni in studio e sui social sono state immediate.

L’eliminazione di Sissi arrivata proprio nella fase finale di Amici è arrivata come un fulmine a ciel sereno. La giovanissima cantante che ha fatto un percorso tecnicamente impeccabile è stata la seconda dei cantanti a lasciare dopo Albe.

Le reazioni non si sono fatte attendere non solo in studio, ma anche sui social dove possiamo dire che gli animi ad un certo punto si sono scaldati.

“Tutto pilotato schifo!”, è stato uno dei commenti più indignati. Ad ogni modo la cantante ha avuto una sorta di rivincita sul finire della puntata: a lei è andato il premio alla Critica permettendole così di vincere 50mila euro in gettoni d’oro.

Amici Serale, l’eliminazione di Sissi fa discutere. Cosa ha detto Maria De Filippi

La padrona di casa ha speso delle parole di incoraggiamento per la giovanissima cantante: “Sissi sei brava, davvero, io ti trovo superlativa.

So che sei una bellissima persona“. Facendo un confronto diretto con Mahmood ha poi osservato: “Facevo l’esempio di Mahmood che non è arrivato primo ad X Factor ma ha avuto una carriera straordinaria“. Le reazioni sono arrivate però anche dalla giuria dei giornalisti: “Ditemi dove bisogna incatenarsi per protestare perché davvero si meritava di arrivare prima”, ha dichiarato Francesca D’Angelo.

Complimenti #Sissi, giovane e talentuosa CANTAUTRICE ❤️ voce potente e delicata. Forza, il viaggio inizia oggi! — Francesca Michielin💙💛 (@francescacheeks) May 15, 2022

Come hanno reagito i fan sui social

I commenti che hanno “invaso” la bacheca su Twitter sono quasi tutti a senso unico. I fan si sono detti costernati per l’eliminazione di un’artista che, a detta di molti, meritava di arrivare prima: “Per me la vincitrice è solo lei” ; “Ancora non mi riprendo dall’eliminazione” e tra le più polemiche si legge: “Siete tutti degli incompetenti”. Va segnalato infine che il plauso è arrivato da nientepopodimeno che Francesca Michielin: “Complimenti Sissi, giovane e talentuosa CANTAUTRICE.

voce potente e delicata. Forza, il viaggio inizia oggi!”, si legge dal suo tweet. Che dire! Non avrà vinto la finale, ma ha conquistato certamente un bel po’ di cuori.