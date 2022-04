Amici Serale, il look di Maria De Filippi nel segno della semplicità: i dettagli

La padrona di casa della scuola di "Amici" ha scelto di indossare nella puntata serale del 2 aprile un look sobrio ed elegante. Scopriamo i dettagli.

Chi segue Maria De Filippi sa che la nota conduttrice di diversi programmi punta di Canale 5, si è distinta nel corso degli anni per dei look semplici, ma nella loro semplicità eleganti. In molti durante questa terza puntata del serale di Amici di sabato 2 aprile non hanno potuto fare a meno di notare come la conduttrice abbia scelto un look speciale che la valorizza al meglio.

Vediamolo nel dettaglio.

Amici, il look di Maria De Filippi nel dettaglio

La conduttrice della scuola di Amici in questa occasione ha giocato con i contrasti. Ha infatti indossato una semplice camicetta di colore bianco che le scende morbida sui fianchi esaltando così la sua forma invidiabile nonostante i suoi 60 anni di età. Quest’ultima è stata abbinata ad una gonna che le arriva alle ginocchia. A valizzare il tutto infine delle décolleté in vernice con il tacco che Maria De Filippi spesso indossa e che la slanciano maggiormente.

Le reazioni degli utenti sui social

Non ultimo non possiamo non notare come sia stata anche molto sobria nella scelta degli accessori. Al polso vediamo infatti un orologio, mentre la sua inconfondibile capigliatura è stata lasciata sciolta. Ad ogni modo si tratta di una scelta davvero premiante. Scorrendo i vari post sui social emerge come l’outfit di Maria De Filippi è stato recepito positivamente.