Amici Serale, il ricordo di Piero Sonaglia in studio. La reazione di Maria De Filippi

"Facciamo la puntata come la voleva lui", così Maria De Filippi che ha voluto ricordare la memoria di Piero Sonaglia.

È passata circa una settimana da quando l’assistente di studio Piero Sonaglia è scomparso prematuramente. Eppure, il suo ricordo è più vivo che mai. La quarta puntata del serale di Amici andata in onda sabato 9 aprile è iniziata proprio come avrebbe dovuto ossia con un lungo applauso.

Particolarmente toccanti sono state le parole di Maria De Filippi.

Il ricordo di Piero Sonaglia nel serale di Amici

Le telecamere sono state immediatamente puntate su un cartellone dedicato a Sonaglia. Le parole riportate sono le seguenti: “Sempre con noi Piero”. L’immagine di questo cartellone si è diffusa rapidamernte sui social ed è certamente una dimostrazione del vuoto che l’assistente di studio ha lasciato ad Amici, ma non solo.

“Chissà come sarebbe stato felice di vedere quel cartellone”, è uno dei commenti che si leggono su Twitter.

Cosa ha detto Maria De Filippi

La conduttrice, ad un certo punto, è apparsa davvero emozionatissima. Negli applausi generali ha dato al pubblico una raccomandazione. “Ora iniziamo la puntata come la vorrebbe lui, cercando di farla precisa”, ha dichiarato Maria De Filippi. Il nuovo appuntamento ha potuto finalmente prendere il via. Di sicuro Piero Sonaglia non verrà mai dimenticato.