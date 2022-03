Amici serale, Luigi sfida Albe con “Rumore”: l’omaggio a Raffaella Carrà convince

La prima puntata del serale si è aperta nel segno di Raffaella Carrà. Luigi si è esibito in una speciale versione di Rumore.

La puntata del serale di Amici di sabato 19 marzo si è aperta letteralmente con il botto. I primi a sfidarsi sono stati Albe della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini e Luigi proviente dal team Zerbi-Celentano. Quest’ultimo è salito sul palco cantando una versione di “Rumore” di Raffaella Carrà, una esibizione questa che ha convinto sia pubblico che giuria.

Amici serale, Luigi omaggia Raffaella Carrà

Ad essere particolarmente convinto dall’esibizione di Luigi è il ballerino e giudice Stefano De Martino che del giovane ha detto: “Una bellissima energia, abbiamo iniziato a cannone”. Il suo sfidante Albe ha cantato invece una rivisitazione di “Uptown funk” di Bruno Mars. A vincere il duello è stato infine Luigi che è stato premiato anche da Stash.

Il primo guanto di sfida

È arrivato poi il momento di andare al primo vero guanto di sfida che Rudy Zerbi ha lanciato ad Anna Pettinelli.

Luigi è stato quindi ancora una volta chiamato in causa in una sfida contro Crytical. La professoressa ha tuttavia dichiarato che il guanto di sfida non è equo in quanto dannoso per Crytical. “Queste sfide fanno crescere, non sono proibitive. Il guanto è equo”, sono state le parole finali di stash. Ha vinto quindi il team Zerbi-Celentano.