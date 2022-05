Nel serale di Amici ci sono stati dei momenti di evidente difficoltà per il ballerino Dario che è stato attaccato da Alessandra Celentano.

Nella semifinale del serale di Amici andata in onda sabato 7 maggio non sono mancati momenti di tensione. In particolare il ballerino Dario è crollato davanti alle durissime critiche che la maestra di danza Alessandra Celentano gli ha riservato. Immediato è stato l’intervento di Maria De Filippi seguito da quello del giudice Stefano De Martino: “Mi ha fatto cambiare mestiere”, ha detto quest’ultimo come per stemperare l’atmosfera.

Amici semifinale, Dario risente delle critiche di Alessandra Celentano

Non è la prima volta che Dario finisce al centro di uno scontro nel serale di Amici. Evidentemente però questa volta, ad un passo dalla finale, per lui la pressione è stata talmente tanta da aver a stento retto la situazione. “Hai i prosciutti sugli occhi”, sono state le parole di Veronica Peparini che ha difeso l’allievo al termine dell’esibizione : “Sono malefica ma non bugiarda.

Ma lo hai visto?”, ha replicato Alessandra Celentano.

Dario ad Alessandra Celentano: “Non è vero che le dispiace”

Maria De Filippi non ci ha messo molto ad accorgersi che Dario si trovava in difficoltà e ha cercato di rassicurarlo sul fatto che Alessandra Celentano non attaccasse la persona quanto la performance. Dal canto suo quest’ultima si è detta dispiaciuta di vederlo in quello stato. “Non è vero, non le dispiace”, ha prontamente replicato il ballerino.

Si è unito infine alla conversazione Stefano De Martino che, oltre che a portare la sua esperienza da ex allievo della scuola gli ha dato consigli preziosi: “Pensa che a me ne ha dette talmente tante che mi ha fatto cambiare mestiere […] fuori di qui ci saranno persone che non crederanno in te e tante altre che ci crederanno. Tu presta orecchio a queste”.