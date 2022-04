Amici Serale: Sissi e Dario rivali, ma allo stesso tempo innamorati. La reazione di Maria De Filippi

Sissi e Dario non solo gareggiano al serale di Amici, ma sono anche una coppia. I due si sono affrontati in una sfida. Come ha reagito Maria De Filippi.

Nella puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda sabato 2 aprile c’è stato un piccolo momento di tenerezza. Sissi e Dario, entrambi in gara nel talent show di Canale 5, si sono ritrovati l’una di fronte all’altro.

I due tuttavia, non sono dei semplici rivali, ma da qualche tempo sono diventati una coppia, un sentimento il loro che ha fin da subito scatenato un piccolo momento di imbarazzo e Maria De Filippi lo ha fatto notare.

Amici Serale, piccolo momento di imbarazzo tra Sissi e Dario

Proprio la sfida avvenuta tra Sissi e Dario è stata centrale in quanto è stata quella che ha aperto la puntata. La conduttrice ha poi voluto sottolineare come la particolarità di questo scontro sta però anche e soprattutto nel fatto che la scuola di Amici li ha fatti conoscere prima e innamorare poi: “È una sfida particolare perché si sono conosciuti e innamorati qui”.

Il risultato delle votazioni

A trionfare nella sfida è stata infine Sissi che si è esibita sulle note di “Can’t take my eyes off you”. Dario ha danzato invece insieme a John Erik sulle note della celeberrima “Il barbiere di Siviglia”. A votare la giovane sono stati Sabrina Ferilli e Stefano De Martino.