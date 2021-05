Amici, Serena Marchese: il riconoscimento ricevuto e il pronostico sui vincitori del talent

Serena Marchese, eliminata durante la semifinale di Amici, ha ricevuto un importante riconoscimento e ha ipotizzato l’identità dei vincitori del talent.

La ballerina Serena Marchese, dopo essere stata eliminata da Amici, è stata accolta fuori e dentro i social da enorme stima e affetto, conquistati durante la sua partecipazione al talent show condotto da Maria De Filippi.

Amici, Serena Marchese: crescita professionale

Nel corso dell’esperienza vissuta nella scuola di Amici, la ballerina Serena Marchese è riuscita a farsi conoscere e apprezzare per il suo incredibile talento. Dopo un debutto in sordina, infatti, la ragazza è poi riuscita a superare ogni remora e lasciarsi andare: in occasione del Serale, è riuscita a mostrare le proprie capacità e a sovrastare gli altri allievi in gara.

La ballerina, inoltre, ha sempre incontrato il favore di Alessandra Celentano che le ha dato spesso consigli e suggerimenti preziosi.

Nonostante l’eliminazione di Serena Marchese stabilita alla semifinale del Serale di Amici, quindi, non è difficile immaginare che il futuro professionale della ragazza sarà in costante ascesa. A questo proposito, per l’appunto, pare che la ballerina abbia già ricevuto una proposta di lavoro che, secondo quanto dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni durante un’intervista, sarebbe particolarmente intenzionata ad accettare.

Amici, Serena Marchese: crescita personale

La crescita professionale di Serena Marchese, tuttavia, si affianca anche a una considerevole crescita personale che la ragazza ha maturato nel corso della sua permanenza al talent show.

Più volte, la ragazza ha raccontato di aver avuto problemi di autostima e di aver dovuto affrontare svariate difficoltà in passato che le impedivano, ad esempio, di mostrare sicurezza e guardare negli occhi i suoi interlocutori.

In merito ai cambiamenti personali e alla fiducia in sé stessa recentemente acquisita, la ballerina ha spiegato: “Per una persona normale, tre mesi non sono nulla. Io, invece, lì ho lavorato così tanto e in modo così intenso che sono davvero cambiata. Ora riesco a guardare una persona negli occhi quando parlo. Prima, magari, tendevo a nascondere la bocca e a tenere gli occhi bassi. Adesso, tengo le spalle giù e il mento alto”.

Amici, Serena Marchese: riconoscimento ricevuto

In particolare, le difficoltà vissute e la carenza di autostima di Serena Marchese derivano dal suo passato da vittima di bullismo: una situazione che l’ha profondamente ferita e segnata.

Proprio in questo contesto, però, si inserisce una significativa iniziativa nella quale l’ex allieva di Amici è stata recentemente coinvolta.

Dopo essere tornata a Siracusa, sua città d’origine, la ragazza è stata contattata dal sindaco che ha poi accolto sia lei che la sua insegnante di ballo in municipio, nella mattinata di mercoledì 12 maggio, per rendere loro omaggio. In questa circostanza, il primo cittadino di Siracusa ha proposto a Serena Marchese di diventare la testimonial della città per la lotta contro il bullismo. La ragazza, quindi, sarà il volto di diverse iniziative che si terranno all’interno delle scuole disseminate entro i confini cittadini.

Amici, Serena Marchese: pronostico dei vincitori del talent

La ballerina, infine, ha anche espresso la propria opinione rispetto ai possibili vincitori del talent Amici. Per Serena Marchese, infatti, lo show potrebbe essere vinto da Giulia, per il ballo, oppure da Sangiovanni, per il canto.