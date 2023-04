Amici, sfogo in casetta per un concorrente: "Sono crollato"

All’indomani della nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, in clima in casetta non è dei più sereni. A celare qualche malumore è specialmente Aaron, concorrente della categoria canto che non ha digerito alcune osservazioni fatte in puntata da Cristiano Malgioglio.

Malgioglio: “Troppo giovane per parlare d’amore“, ma Aaron non ci sta: “Sono crollato“

Come sottolineato nel corso del daytime odierno, il cantante e i suoi compagni d’avventura nel talent show di Canale 5 hanno passato in rassegna tutte le critiche e gli spunti ricevuti nel corso del serale di sabato sera.

Il primo ad analizzare la sua performance, e le relative critiche, su “La cura” di Franco Battiato, è stato Aaron. In quella occasione Malgioglio, giudice in questa edizione, ha affermato come il cantante fosse “troppo giovane per parlare d’amore“, osservazione che il concorrente non ha assolutamente apprezzato.

“Mi è dispiaciuto il ‘Non sa cosa è l’amore’. Ognuno sa il suo amore. Io ho dato un sentimento molto forte mentre cantavo ‘La cura’. Ero molto contento di come l’avevo cantata e sinceramente non mi interessava neppure troppo di prendere il punto. Mi dispiace che Malgioglio non abbia sentito l’amore. Ma io sono questo” ha detto Aaron.

Il cantante ha poi proseguito: “Ho imparato qui dentro anche ad accettare le critiche. Io questa canzone, prima, non riuscivo a cantarla senza pensare a cosa cantassi. Quando me l’ha detto sono un po’ crollato”.