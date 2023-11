Simone Galluzzo, allievo di ballo di Amici di Maria De Filippi, è a rischio eliminazione. Il suo prof gli ha sospeso la maglia a causa di volgarità e lamentele. Cosa ha detto di tanto grave?

Amici: Simone Galluzzo a rischio eliminazione

Dopo l’abbandono di Samu Spina, un altro allievo di Amici 23 potrebbe abbandonare la scuola. Stiamo parlando di Simone Galluzzo, ballerino di Emanuel Lo. Nell’ultima puntata del pomeridiano, il ragazzo è arrivato ultimo nella classifica di Anbeta Toromani e non ha accettato la cosa. Piuttosto che dirlo in diretta, però, l’ha fatto in casetta, lasciandosi andare ad una serie di volgarità. Per questo è a rischio eliminazione.

Amici: ecco cosa ha detto Simone Galluzzo

Simone, sfogandosi con alcuni compagni di Amici, ha tuonato:

“Mi rode il c**o perché sono arrivato ultimo e io non sono d’accordo. E mi rode proprio il c**o. So di aver ballato bene e non sono d’accordo sul giudizio che mi ha dato lei. Perché lei ha guardato solo quei tre passi tecnici”.

Galluzzo non ha detto niente di tanto grave, ma per i ballerini la disciplina è al primo posto. Inoltre, si è permesso di criticare una danzatrice del calibro di Anbeta.

Amici: Emanuel Lo sospende la maglia a Simone

Simone è stato convocato in studio da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo insieme agli altri allievi di Amici. La prof ha dichiarato:

“Siamo qui per spiegarvi delle cose importanti che non avete ancora capito. Tu chi sei per dire cosa ti rode e che non sei d’accordo con la classifica? Eri ultimo in classifica con Anbeta, poi con Davide Dato e con Eleonora Abbagnato. Ma secondo te Anbeta ha guardato solamente tre cose tecniche? Inoltre le parole hanno un peso”.

Emanuel Lo ha aggiunto:

“Se non sei d’accordo con il giudizio di una professionista dillo in puntata e diglielo. Perché non hai parlato? Qui non parli e dopo dici quelle cose brutte. Non va bene e non esiste. Ti devi prendere le responsabilità. Questa è la terza volta che arrivi ultimo. Tre professionisti con la P maiuscola ti hanno messo all’ultimo posto. Invece di chiederti perché arrivi ultimo, dietro dici queste volgarità? Hai risolto qualcosa? Cosa pensi di aver conquistato? Fattelo rodere e domandati perché hai quella posizione. Tu giudichi i giudizi dei professionisti, invece dovresti mettere in pratica i loro consigli. Io adesso dovrei ridarti la maglia e invece te la sospendo. Ho bisogno di capire e riflettere“.