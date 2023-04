Amici, Simone Nolasco contro Benedetta Vari: Maria De Filippi si schiera

Tensione nella casetta di Amici di Maria De Filippi, dove il ballerino professionista Simone Nolasco si è scagliato contro Benedetta Vari. Maria De Filippi si è schierata con il suo dipendente, nella sua scuderia da ben 9 anni.

Simone Nolasco contro Benedetta Vari

Simone Nolasco, ballerino professionista di Amici, ha chiesto a Maria De Filippi di annullare il guanto di sfida tra Mattia Zenzola e Isobel Kinnear. Il motivo? Benedetta Vari, rientrata al Serale come compagna di ballo di Mattia, non si è comportata bene. Simone, davanti agli allievi e alla stessa Maria, ha esordito:

“Questa settimana durante le prove del guanto di sfida del tango ho notato una certa rigidità di Benedetta nei confronti di Isobel. Mi è capitato di sentire più volte commenti da parte di Benny dire tipo ‘questa non mi ascolta, questa non mi sente, va per i fatti suoi’ e purtroppo devo dire che dopo un’attenta osservazione delle prove mi è sembrato che Benedetta sbagliasse o facesse in modo di non far funzionare delle cose molto naturali. Ho notato questa situazione strana fra le due e mi sono sentito in dovere di dirlo”.

La reazione di Benedetta

Benedetta, stupita dalle parole di Nolasco, ha replicato:

“Non è possibile che io una cosa la faccia male di proposito, sono andata fuori di testa per questo guanto! Questo è fuori di ogni cosa non è il mio obiettivo, io mi sentivo una cretina perché vedevo che Isobel non capiva e stava nel suo mondo. Non capivo cosa potevo o non potevo fare”.

A questo punto, Maria De Filippi è intervenuta e si è schierata con Simone. La conduttrice di Amici ha dichiarato:

“Il lamento del guanto nasce da un professionista che è in sala prove con voi, Simone ci ha detto espressamente ‘Benedetta non mette in condizione Isobel di ballare come invece fa con Mattia’. Dal punto di vista della produzione il professionista non ha alcuna simpatia o motivo di preferire Mattia a Isobel. Se durante un guanto di sfida il professionista interviene e dice che Isobel non viene messa nella stessa condizione di imparare di Mattia noi lo annulliamo“.

Maria De Filippi si schiera con Simone Nolasco

Simone, ancora infastidito dall’atteggiamento di Benedetta, ha aggiunto:

“Il tuo atteggiamento verso Isobel era un po’ alterato, fidati Benedetta, eri rigida nei suoi confronti. Non dico che quello che io penso è legge, è stata una mia impressione. E’ vero o no che tu mi dicevi ‘questa non mi ascolta, questa non mi sente’, un conto è una sensazione, un conto è se tu mi guardi infastidita“.

Finalmente, la Vari ha ammesso i suoi errori, sottolineando di essere infastidita “dalla situazione, non da lei“. Maria ha concluso: