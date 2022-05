Amici, Sissi e Dario di nuovo insieme tra abbracci e baci sul collo

Terza classificata nella categoria canto e un futuro promettente: Sissi è rimasta diversi giorni senza Dario, ma finalmente si sono riabbracciati.

Galeotta fu la scuola di Amici (e Maria De Filippi, come sempre). Nel talent più seguito e amato di Canale 5 i due giovani talenti si sono conosciuti e affezionati l’uno all’altra. Per i fan del programma sono già i nuovi Sangio e Giulia.

Sicuramente i degni eredi. Dario, tanto criticato dalla maestra Celentano, è stato eliminato in occasione della semifinale. Sissi, invece, non ha lasciato spazio ai dubbi: la sua voce è una perla rara, così potente e delicata al contempo. Ha il ritmo nel sangue e la voce sensazionale è il suo cavallo di battaglia. Sissi si è così conquistata la finale di Amici e per alcuni giorni è rimasta senza il fidanzato. Finalmente però i due si sono potuti rivedere e non sono mancati i momenti più dolci e romantici.

Amici, Sissi e Dario di nuovo insieme

Sono innamoratissimi Dario e Sissi. Il giovane ballerino per poco non si è aggiudicato la finale, ma non ha smesso di fare il tifo per la sua fidanzata. Finito Amici, ovviamente, i due si sono rivisti.

A farlo sapere ai fan ci ha pensato Sissi, che ha pubblicato diverse storie su Instagram in cui si vede Dario abbracciato a lei mentre le dà alcuni baci sul collo.

“Pure qui ti devo trovare”, ha scritto ironicamente e mostrandosi con il sorriso stampato sul volto.