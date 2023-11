Caos ad Amici di Maria De Filippi per alcuni vecchi tweet con bestemmie di Mew. La cantante ha rotto il silenzio, ma la sua giustificazione non regge.

Amici: spuntano tweet con bestemmie di Mew

Sui social sono tornati in auge vecchi tweet di Mew, cantante di Amici 23, che sono tutt’altro che lodevoli. Nello specifico, si tratta di cinguettii che contengono bestemmie. Un esempio: “Se non sai cosa sta passando una persona nel suo privato come ca**o ti permetti di essere arrogante e pretendere di sapere? Non sapete un ca**o, cucitevi quella bocca di me**a po**o il vostro ***“.

La giustificazione di Mew non regge

Appena Mew si è resa conto che i tweet con le bestemmie sono tornati in auge, ha provato a giustificarsi. La cantante di Amici ha cinguettato:

“Buonasera a tutti, volevo scusarmi pubblicamente per le cose che trovate nel mio profilo Twitter. Giuro che sono una brava persona. Sono solamente veneta”.

Amici: Mew è una brava persona, ma è veneta

I tweet con le bestemmie di Mew hanno fatto il giro dei social e hanno diviso i fan. Qualcuno non ci vede nulla di male, mentre altri la condannano. A prescindere da ciò, c’è da dire che la sua giustificazione non regge: “sono solamente veneta” non è altro che un banalissimo un luogo comune.