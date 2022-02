Amici, tensione alle stelle: Raimondo Todaro rischia il posto?

Raimondo Todaro rischia il posto a Amici per via delle sue diatribe con Alessandra Celentano? Tutto quello che c'è da sapere.

La severa insegnante del talent show, avrebbe già avuto alcuni diverbi con l’ex volto di Ballando con le Stelle e, del resto, ne avrebbe avuti anche con alcuni precedenti insegnanti della scuola (che nel frattempo hanno definitivamente archiviato la loro esperienza nel programma).

In tanti non hanno potuto fare a meno di notare che, nonostante nel corso degli anni si siano intercorsi numerosi volti all’interno del corpo docenti dello show, la Celentano è sempre rimasta come presenza fissa e ormai rappresenta un’istituzione all’interno del programma.

La lite con Todaro

Lei e Raimondo Todaro hanno due modi d’insegnare molto diversi e, in più d’un occasione, i due se ne sono dette di tutti i colori. “Sei un cafone e dici cose terrificanti”, ha dichiarato Alessandra Celentano durante una lite con Todaro, mentre lui ha replicato:

“Ma se tu dici baggianate, dici ca*zate. Lui la sfida la fa, il 10% di Mattia basta per battere tutti.

Ma lei è scandalosa. Può ballare, sto solo dicendo che tu puoi approfittare di questo 10%. Altro che ragione…”. In un’altra occasione Todaro ha detto: “Oggi è il mio compleanno, vorrei fare un regalo alla Celentano ma ho bisogno del tuo aiuto Maria. Le servirebbe h24 un bel corteggiatore dei tuoi di Uomini e Donne che la tiene impegnata, così la smette di pensare sempre a Mattia”. Come andrà a finire tra i due?