Amici, Tommaso eliminato nella terza puntata: polemiche sul web

Tommaso Stanzani è stato eliminato a sorpresa da Amici 20.

La terza puntata di Amici 20 si è conclusa con l’eliminazione dei ballerini Tommaso Stanzani e Rosa Di Grazia. Nel caso dell’allievo della maestra Alessandra Celentano la decisione dei giudici non è stata molto apprezzata. Le doti del giovane sono infatti evidenti. Sul web, dunque, è scoppiata la polemica.

L’eliminazione di Tommaso ad Amici 20

Tommaso Stanzani è stato eliminato nella terza puntata di Amici 20, registrata giovedì e andata in onda sabato 3 marzo. La notizia era nell’aria in virtù delle indiscrezioni rilasciate dal pubblico in studio, ma in tanti sono rimasti sorpresi. Il ballerino era infatti uno dei più promettenti del talent show, tanto da riuscire ad accaparrarsi gli elogi della severissima maestra Alessandra Celentano. I giudici (Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash), tuttavia, non sono stati della medesima opinione.

L’allievo infatti ha perso il ballottaggio contro Alessandro ed Enula. In lacrime ha ringraziato tutti e, dopo avere salutato i compagni, ha lasciato lo studio.

“Sei bravo, sei tanto giovane, quando sei arrivato avevi 17 anni, hai la vita davanti. Complimenti per la tua educazione, per la tua lealtà e per la tua capacità di dire sempre quello che pensi: non sei mai paravento“, gli ha detto Maria De Filippi.

La polemica sul web

L’eliminazione di Tommaso Stanzani ha generato non poche polemiche sul web. In tanti, infatti, credono che il ballerino sarebbe dovuto rimanere ancora nella scuola di Amici 20, in particolare per le qualità che ha a confronto con altri allievi della medesima disciplina.