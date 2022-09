Amici, un ex ballerino del programma si è sposato con il compagno

Michele Nocca, ex ballerino di Amici, si è finalmente sposato con il suo compagno John Azzopardi: i due stanno insieme da oltre sei anni

Michele Nocca e John Azzopardi si sono sposati. Michele, ex ballerino del programma di Maria de Filippi, ha pronunciato ieri il fatidico ‘Sì’. I due uomini stanno insieme da oltre sei anni, ma quella di ieri è stata per loro la giornata più importante.

Michele Nocca si è sposato: l’ex ballerino di Amici ha detto il fatidico ‘Sì’

L’annuncio è arrivato direttamente dai social network. Michele Nocca ha postato un bellissimo scatto sul suo profilo di Instagram in cui si vede il bacio tra lui e il compagno John Azzopardi, dopo l’ufficializzazione della loro unione. A contorno dello scatto, la seguente didascalia: “Siamo marito e marito finché morte non ci separi! Viva l’amore.”

La proposta di matrimonio: quando i due si sono fidanzati ufficialmente

Il matrimonio era nei piani dei due uomini già da molto tempo, da quando, ben un anno e mezzo fa, Michele chiese la mano al suo John, che gli ha risposto di sì. L’uomo aveva spiegato all’epoca: “Ed è arrivato il sì. Sono cinque anni e mezzo di noi. Cinque anni e mezzo a sognare questo giorno. Sono letteralmente al settimo cielo, provo un’immensa felicità! Non avrei potuto sognare una proposta più magica.

Per me è stato tutto perfetto, soprattutto quando ho visto l’uomo con cui voglio passare il resto della mia vita mettersi in ginocchio e chiedermi di entrare in questo prossimo capitolo della nostra vita insieme! Mi completi in tanti modi. Siamo una cosa sola e lo saremo per sempre! Ho detto di sì e ora e lo ridirei mille volte. Ti amo immensamente amore mio, brindiamo a noi, alla nostra felicità, al nostro futuro! Per sempre insieme.”