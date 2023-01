Dopo la cacciata di Amici a causa dei fatti di Capodanno, Valeria Mancini Guera è tornata sui social e si è lasciata andare ad uno sfogo fiume.

La cantante ha spiegato la sua posizione, rivelando il motivo per cui non sono stati trasmessi i video di quanto accaduto in Casetta.

Amici: Valeria a ruota libera sui fatti di Capodanno

Quanto accaduto ad Amici la notte di Capodanno continua a far discutere. Mentre Maria De Filippi e la produzione rifiutano di entrare nei dettagli, limitandosi a parlare di qualcosa di “molto grave“, gli allievi cacciati dalla scuola iniziano a sbottonarsi un po’.

Nelle ultime ore, Valeria Mancini Guera ha condiviso un lungo sfogo con i fan, spiegando il motivo per cui non sono stati trasmessi i filmati.

Lo sfogo di Valeria Mancini Guera

Via social, Valeria ha dichiarato:

“Ciao ragazzi, credo possiate immaginare la mia tristezza e amarezza. Il mio più grande sogno in pochissimo si è trasformato in un incubo. Che non auguro a nessuno di vivere. (…) La sfida era una delle possibilità e l’accetto. Non accetto invece di essere associata a supposizioni così gravi che non hanno a che fare con la mia persona. Questo dire non dire ha dato modo alle persone di ipotizzare le peggiori cose“.

L’ex allieva di Amici ha sottolineato che la noce moscata non c’entra nulla e si è detta dispiaciuta della scelta della produzione di non mandare in onda i video di Capodanno. A detta sua, se l’avessero fatto, si sarebbe vista la sua innocenza.

Capodanno ad Amici: perché non trasmettono i video?

Valeria ha proseguito: