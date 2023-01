Amici, Valeria rompe il silenzio sulla noce moscata: la sua verità

Dopo la sua cacciata da Amici, Valeria Mancini ha rotto il silenzio su quanto accaduto in casetta nella notte di Capodanno.

Gli allievi del talent hanno davvero sniffato la noce moscata?

Amici: Valeria rompe il silenzio sulla noce moscata

Nell’ultima puntata di Amici, Maria De Filippi è apparsa infuriata come non mai. La conduttrice ha affrontato il tema ‘notte di Capodanno in casetta‘ e ha messo gli allievi colpevoli, sei per l’esattezza, davanti ai loro errori. Tra i talenti colpevoli c’è anche Valeria Mancini, che è stata cacciata dalla scuola. I ragazzi hanno davvero sniffato la noce moscata? La cantante ha rotto il silenzio via social.

La versione di Valeria Mancini

Dopo la cacciata da Amici, Valeria ha dichiarato:

“In vita mia non ho mai sniffato nulla, tanto meno la noce moscata”.

Successivamente, la pagina Amici News ha fatto sapere:

“Ciao ragazzi, abbiamo appena finito di parlare con la migliore amica di Valeria. La notizia sulla noce moscata è completamente fake. Lei mi ha assicurato al 101% che non si tratta di quello, ovviamente non mi ha potuto dire cosa effettivamente sia successo. Non è stata fumata e nemmeno sniffata. (Ci arrivano queste notizie) Quindi c’entra sempre la spezia oppure è stata usata in altri modi?”.

Cosa è successo ad Amici a Capodanno?

Al momento, non sappiamo cosa sia davvero successo ad Amici la notte di Capodanno. Secondo alcuni c’entra la noce moscata, mentre altri credono che la colpa sia di tatuaggi fai da te, pratica molto pericolosa.