Durante la sua avventura ad Amici, Petit ha portato in scena una cover di Come nelle favole di Vasco Rossi. Il rocker di Zocca ha condiviso l’esibizione sui social e la reazione dell’allievo del talent non si è fatta attendere.

Amici: Vasco condivide Come nelle favole cantata da Petit

Petit, allievo molto apprezzato di Amici, ha portato in scena diverse cover nel programma di Maria De Filippi. Una di queste esibizioni lo ha visto al centro del palco con il brano Come nelle favole di Vasco Rossi. La performance è piaciuta tantissimo ai fan, che l’hanno resa virale. Il filmato è arrivato anche al rocker di Zocca, che l’ha condiviso.

La reazione di Petit alla condivisione di Vasco

Con una Instagram Stories, Vasco Rossi ha condiviso il video che riprende Petit che si esibisce sulle note della sua Come nelle favole. Il rocker di Zocca non ha aggiunto nulla a didascalia, ma l’apprezzamento è chiaro. Non a caso, Petit ha ripostato a sua volta la condivisione e ha aggiunto l’emoticon di un cuore e una con le mani in preghiera.

Petit sorpreso e felice per il regalo di Vasco

Petit è rimasto chiaramente sorpreso dal gesto di Vasco. La sua reazione è limpida: non può fare altro che ringraziare Rossi per il suo apprezzamento.