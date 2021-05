Amici, Veronica Peparini su Giulia Stabile: “Ha avuto un attacco di panico”

Nella puntata della semifinale di Amici 2021, Veronica Peparini ha rivelato un importante dettaglio sulla ballerina, finalista, Giulia Stabile

È stata una semifinale ricca di emozioni per concorrenti e telespettatori, quella di Amici 2021, andata in onda nella prima serata di sabato 8 maggio 2021. A contendersi la finale del talent sono stati i sette concorrenti rimasti, attraverso varie sfide.

Ai fan di Amici non sono certo sfuggite alcune parole di Veronica Peparini, in merito ad un episodio che riguarda l’amatissima ballerina Giulia Stabile. Scopriamo cosa è successo.

Amici, Giulia Stabile è finalista

Nel corso della semifinale di Amici 2021, sono stati decretati i 5 finalisti che prenderanno parte alla puntata conclusiva della stagione di successo del programma condotto da Maria De Filippi.

Il primo finalista decretato è stato il cantante Aka7even, membro del team Pettinelli-Peparini.

Mentre la seconda finalista decretata è stata la ballerina Giulia Stabile, che nel suo percorso ad Amici ha incontrato parecchie difficoltà, ma alla fine è riuscita a liberarsi quasi completamente dalle sue incertezze e dalle sue paure, riuscendo a regalare al pubblico del talent e ai giudici, tantissime emozioni.

Amici, Giulia Stabile in finale: la seconda manche

La seconda manche della semifinale di Amici ha avuto come protagonisti i tre ballerini rimasti, ossia Alessandro, Serena e Giulia.

La Stabile si è esibita dapprima sulle note di “Womanizer“, in una coreografia dallo stile del tutto inedito, ma di grande effetto, che è stata molto apprezzata dai giudici.

Poi Giulia si è scontrata contro Alessandro, ballando sulle note di “Amandoti“, brano di Gianna Nannini. In occasione di quest’ultima esibizione, la maestra Veronica Peparini ha incoraggiato la sua allieva con queste parole:

“Sicuramente è una coreografia che richiede un po’ più di maturità e Giulia in questo percorso la sta acquistando, voglio dire a Giulia che è fortissima, anche se ha un attimino di ansia e voglio dargli tutta la forza possibile, scaricala qua la tua ansia, Giulia!”.

La ballerina, infatti si è mostrata molto nervosa e ansiosa per l’esibizione che si apprestava ad affrontare, ma nonostante ciò è riuscita a condurre egregiamente la sua performance.

Amici, la Peparini su Giulia Stabile: “Ha avuto un attacco di panico”

Un’altra esibizione della ballerina Giulia Stabile l’ha vista protagonista di una coreografia dal “carattere spagnoleggiante“, come l’ha definita la Peparini, un richiamo alle origini di Giulia, che ha la mamma catalana. Anche in questo caso, ai telespettatori non è sfuggita tutta la visibile emozione della ballerina.

Proprio dopo questa esibizione, Giulia Stabile, che si contendeva la posizione di finalista con il ballerino Alessandro, è riuscita ad aggiudicarsi la maglia tanto desiderata e il suo posto in finale.

Con le gambe tremanti dall’emozione e la sua solita risata caratteristica, la Stabile prima è corsa ad abbracciare il suo fidanzato Sangiovanni e poi è andata a prendere la sua maglia.

A rivelare un dettaglio particolare e inedito su Giulia Stabile è stata Veronica Peparini, ecco cosa ha detto in puntata:

“Al di là che sono orgogliosa di lei e sono felicissima per lei, voglio dire che è stata doppiamente brava, perchè mentre succedeva tutta la gara, lei ha avuto un vero e proprio attacco di panico. Tremava, aveva l’ansia, quindi ha superato pure questa cosa, è stata bravissima”.

Non ci resta dunque che aspettare la puntata conclusiva di questa stagione di “Amici“, per scoprire se Giulia Stabile sarà la vincitrice del programma!