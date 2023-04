Amici, Virginio Simonelli ha attaccato Annalisa? Cosa emerge da un suo tweet

L'ex vincitore di Amici 10, Virginio Simonelli potrebbe aver attaccato la sua ex avversaria, Annalisa? Il tweet diffuso dal cantante è diventato virale in poche ore.

Correva l’anno 2011 e ad Amici 11 due cantanti, Virginio ed Annalisa, si stavano sfidando per l’ambita vittoria al talent condotto da Maria De Filippi. Da allora sono cambiate tante cose, così come sono stati numerosi gli artisti ad approdare nella scuola di Amici.

La carriera di Virginio, arrivato primo ed Annalisa, arrivata seconda, ha preso due direzioni diverse. Il primo è diventato un affermato autore di canzoni, mentre la seconda ha spopolato in questi ultimi mesi con hit quali “Bellissima” e “Mon Amour”. Proprio questo successo di Annalisa, a detta di molti fan della cantante, sarebbe stato preso di mira da Virginio che sui social ha scritto un Tweet dai toni critici: “Non seguite le mode a tutti i costi”, ha dichiarato Virginio.

Amici, Virginio Simonelli ha lanciato una frecciatina ad Annalisa? Il tweet sui social

Virginio, nel suo cinguettio, ha dedicato una lunga riflessione su cosa significa essere artisti. Nelle sue dichiarazioni – va precisato – non c’è alcun riferimento ad Annalisa, benché alcune frasi potrebbero far presumere il contrario : “Essere Artisti è una cosa difficile è richiede sacrifici, lo capisco. Bisogna considerare la musica una missione, non solo qualcosa che ci fa “tanto divertire”. Non seguite le mode a tutti i costi per un po’ di popolarità, ma siate voi stessi e tutto arriva. Questo è il successo”, Che sia proprio Annalisa l’artista della quale parla?

Gli attacchi dei fan di Annalisa sui social

Cosa potrebbe aver portato i fan della cantante a pensare che possa essere proprio Annalisa, la ragazza alla quale Virginio ha lanciato una frecciatina?. In effetti gli ultimi successi di Annalisa, Bellissima e Mon Amour, ci raccontano molto dell’esplosione della carriera della cantante. Del resto “Bellissima” è stato certificato doppio disco di platino. Non solo. Tra i commenti degli utenti in risposta al tweet ce ne sono stati alcuni che hanno concordato con lo stesso Virgilio. Diversamente ci sono stati commenti del tipo: “Fino a prova contraria, si può fare sia musica impegnata sia musica per divertirsi. L’importante è fare ciò che si vuole senza puntare il dito, sono d’accordo”. “Concordo, infatti ho specificato ‘non solo’”, ha replicato di rimando Virginio.