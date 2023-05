"Non ne ho mai parlato per riservatezza, ma non l'ho mai nascosto", così Virginio Simonelli che ha parlato della sua omosessualità.

Una partecipazione al festival di Sanremo con il brano “Davvero” nella categoria “Giovani” nel 2005, poi la vittoria ad Amici nel 2011 e le numerose collaborazioni con artisti del calibro di Francesca Michielin, Malika Ayane e non ultimo Laura Pausini per la quale è stato co-autore nel 2018 per i brani Fantastico (fai quello che sei), “E.sta.a.te” e “Il caso è chiuso”.

La carriera di Virginio Simonelli è stata segnata da successi e momenti importanti. Per l’artista che ha raggiunto il traguardo dei 38 anni è arrivato il momento di affrontare il tema della sua omosessualità.

Amici, Virginio Simonelli parla della sua omosessualità: “Non l’ho mai nascosto”

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Virginio ha spiegato: “Questo aspetto della mia vita non l’ho mai nascosto semplicemente non ne ho mai parlato per riservatezza. Il mio compagno l’ho sempre presentato come tale a tutti”, poi ha tenuto a puntualizzare: “Sì, ma non parliamo di coming out, un concetto per me superato”.

“Ho amato anche donne. Certe cose maturano con il tempo”

Nella vita Virginio ha amato anche delle donne. La consapevolezza dell’essere omosessuale – ha spiegato – è maturata con il tempo: “Confesso di aver avuto relazioni con donne che ho amato tanto, seguendo sempre il concetto secondo cui l’amore è amore. Ma certamente arriva un momento in cui il cuore non ascolta più il cervello e sceglie”.