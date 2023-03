Dopo la prima puntata del Serale, ad Amici gli animi si sono accesi. Nelle ultime ore, Wax si è scagliato contro Aaron, dimenticando di pesare le parole.

Amici: Wax contro Aaron

Tra Wax e Aaron è scoppiata una lite furibonda a causa dei guanti di sfida della seconda puntata del Serale di Amici. I due, anche se hanno sempre avuto un bel rapporto, si sono ritrovati l’uno contro l’altro perché appartengono a squadre diverse. Il primo a cercare un confronto è stato Aaron, che ha accusato Wax di non gli avergli comunicato il guanto di sfida.

Lo scontro tra Wax e Aaron

Il cantante dai capelli rossi non ha reagito nel migliore dei modi:

“Vaffanc*lo brò, mi sono rotto i cog*ioni. (…) Se non vuole credermi chi se ne frega, io mi sono dimenticato. Non te l’ho detto perché mi sono dimenticato. Se continui a nominarmi ti mando a fanc*lo un’altra volta, mi sono rotto i cog*ioni”.

Aaron ha replicato:

“Non si tratta di fraintendersi o dimenticarsi, se me lo avessi detto finiva lì. Mi sono un po’ offeso perché dall’altra parte te l’avrei detto, ti avrei spiegato. Non penso che tu ti sia dimenticato, 20 minuti prima stavi con Arisa, poi ti sei dimenticato. Non ti credo. Mi avresti dovuto chiedere scusa, non mandarmi a fanc*lo. Poi artisti, secondo me, non ci siamo ancora”.

Amici: Wax chiede scusa ad Aaron

A questo punto, Wax ha concluso:

“Che ca**o vuoi? Se mi reputo un’artista o un cantante io lo dico. (…) Io ti mando a fare in c**o perché non mi stai simpatico come persona, non ti voglio più guardare negli occhi. Ci si manda a quel paese qualche volta. Succede che ci si insulti”.

Poi, sfogandosi, ha tirato in ballo Rudy Zerbi: “Questo accanimento mi dà fastidio! E poi sti giochetti come Rudy che mi dà del ciuchino e dell’asino. Non si deve permettere, perché io non gli dico che è un asino“. Sbollita la rabbia, Wax ha chiesto scusa ad Aaron:

“Non ho fatto il furbo, ti ho detto cose che non andavano bene. Non le pensavo, ti chiedo scusa per quello che ho detto”.

Aaron ha ribattuto: