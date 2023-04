Amici, Wax contro i giornalisti: "Non sapete un ca**o della mia vita"

Dopo l’ultima puntata del Serale di Amici, gli allievi hanno avuto la possibilità di dare uno sguardo alle pagelle dei giornalisti. Ad aver reagito malissimo, come al solito, è stato Wax.

Amici: Wax contro i giornalisti

Ancora tensioni nella casetta di Amici durante la lettura delle pagelle dei giornalisti. Neanche a dirlo, a non aver gradito i giudizi è stato Wax, che si è scagliato contro quanti non sanno nulla della sua vita e si permettono di criticarlo. Nello specifico, ad aver fatto arrabbiare il cantante sono state le parole dedicate alla sua interpretazione del brano Ti regalerò una rosa, modificato con una serie di barre sulla violenza sulle donne.

Amici: il giudizio del giornalista su Wax

Il giornalista ha così giudicato Wax:

“Un esorcismo riuscito male. Incontenibile. Solo quando non è in scena, Matteo Lucido, in sciagurata arte Wax, ha 20 anni e un carattere da bulletto di periferia che lo rende il teen idol di questa edizione, nonché l’Horcrux di chiunque abbia almeno un minimo di sacro buongusto. In settimana ha rispedito al mittente le critiche dei giornalisti mandandoli tutti ‘a magnà un gelato’ nemmeno fossimo in una serie di Zerocalcare. Poi, è pure stonatello“.

Wax è andato su tutte le furie, specialmente per la definizione “bulletto di periferia”.

Amici: lo sfogo di Wax

Wax, visibilmente alterato, ha tuonato:

“Ora ditemi come ca**o devo rispondere a queste cose. Loro sono più maleducati di me a sminuirmi in questo modo. Così vuol dire mandare a fanc*lo in modo cattivo. Le mie parole non sono niente rispetto alle vostre. Non sapete un ca**o della mia vita”.

A questo punto è intervenuta Maria De Filippi, che ha provato a farlo ragionare. “Non sanno niente di te Wax. Ho capito la reazione e che questo è per te un argomento importante. Lo so che quando canti lo fai perché ci credi. Lo so che queste parole ti feriscono però prova a fare un salto diverso, cerca di pensare che quando tu scegli di scrivere lo fai perché è un’esigenza per te“, ha dichiarato la conduttrice. Wax, alla fine della fiera, si è calmato.