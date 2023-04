Nel corso dell’ultima registrazione del Serale di Amici, Wax ha dedicato una canzone a Maria De Filippi. La conduttrice, prima dell’esibizione dell’allievo, è stata fatta sedere al centro dello studio.

Amici: Wax dedica una canzone a Maria De Filippi

Le anticipazioni della quinta puntata del Serale di Amici ci dicono che Maria De Filippi vivrà un momento molto emozionante. Wax le dedicherà una canzone e le chiederà di sedersi al centro dello studio. La conduttrice, che fin dal primo momento ha sempre cercato di comprendere il carattere dell’allievo, lo asseconderà.

Wax: che canzone ha dedicato a Maria De Filippi?

Nel corso della seconda sfida della quinta puntata del serale di Amici, Wax si scontrerà con Maddalena. Mentre la prima si esibirà sulle note di Left Outside Alone, il cantante interpreterà il brano Chiedo scusa se parlo di Maria di Gaber. E’ proprio questa canzone che l’allievo dedicherà alla De Filippi.

Maria De Filippi al centro dello studio

La De Filippi, seduta al centro dello studio nel banco che Wax aveva durante il pomeridiano, si godrà tutta l’esibizione dell’allievo. La sua versione de La mia canzone del Maria è un modo per ringraziare la conduttrice di Amici per tutto quello che ha fatto per lui.