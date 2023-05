Amici, Wax e Angelina pronti per una collaborazione: "Molto possibile"

Dopo l’avventura ad Amici di Maria De Filippi, Wax e Angelina Mango potrebbero tornare a mostrarsi insieme. Il cantante ha rivelato che presto potrebbe arrivare una collaborazione.

Intervistato da Fanpage, Wax ha annunciato che potrebbe arrivare presto una collaborazione con Angelina Mango. Nella scuola di Amici di Maria De Filippi hanno stretto una bellissima amicizia, che li ha portati spesso a riflettere su un possibile duetto. Adesso che il talent è finito, questo desiderio potrebbe diventare realtà.

Wax, senza giri di parole, ha dichiarato:

Anche se Wax non si è sbilanciato più di tanto, ha fatto capire che la collaborazione con Angelina non è solo possibile, ma potrebbe già essere in cantiere.

Oltre alla “possibilissima” collaborazione con Angelina Mango, Wax ha parlato delle emozioni che sta vivendo dopo Amici. Il cantante ha dichiarato:

“Mi sento esattamente fresco e pimpante. All’inizio ero un po’ scombussolato perché cambi una realtà che hai vissuto per nove mesi. Ho fatto un grande percorso: ne sono fiero (…) Appena ho aperto il cellulare comunque ho visto un sacco di messaggi. Tantissimi complimenti, tante persone che scrivono cose belle ed è questo ciò che mi ritrovo: una vittoria. Una di quelle gigantesche perché ti accorgi concretamente che arrivi alle persone per ciò che faccio per loro, la musica. Le critiche? In verità a me non frega niente perché i fatti parlano e le bocche possono prendere aria sempre. Ci siamo rivisti con gli altri ragazzi. È stato bello, come in casetta. Infatti, se sei reale dentro quel contesto di Amici non cambia tanto quando esci da lì. Comunque abbiamo parlato, abbiamo ripreso dei ricordi in casetta, fatto qualche pianto assieme e poi riso come dei matti”.