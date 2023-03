Durante la puntata del serale di Amici andata in onda sabato 25 marzo, Emanuel Lo e Alessandra Celentano si sono scontrati su un guanto di sfida, con pensanti accuse.

Amici22, Emanuel Lo contro Alessandra Celentano: “Stai dicendo cose ignoranti”

Durante la puntata del serale di Amici andata in onda sabato 25 marzo, Emanuel Lo e Alessandra Celentano si sono scontrati su un guanto di sfida. Il maestro ha chiesto a Ramon di ballare una coreografia di hip hop contro Samu, uno stile molto diverso da quello che ha studiato il ballerino. I due insegnanti si sono scontrati. Alessandra Celentano ha spiegato di aver accettato il guanto di sfida perché ha pensato potesse essere una crescita per il ragazzo, ma ha contestato le motivazioni. “A prescindere da come eseguirà Ramon questa coreografia, non si può parlare solo di movimenti, come dice Emanuel, perché anche l’hip hop ha una sua tecnica, che non si può imparare in poco tempo e Ramon, non lo studia tutti i giorni come gli altri che fanno classico” ha dichiarato. A questo punto Emanuel Lo ha lanciato un’accusa pesante alla maestra. “Stai dicendo delle cose ignoranti” ha dichiarato. “Sei tu che sei ignorante che dici una cosa del genere” ha risposto subito la Celentano.

Lo scontro è andato avanti. “Questo è un guanto che io ho dato, non per la tecnica hip hop, per il movimento, secondo me Ramon è un bravissimo ballerino, quando esce fuori da quello, decade” ha aggiunto Emanuel Lo. “Ma stai dicendo un’eresia. Sai qual è il problema? Che della tecnica non se ne parla più, e quei ballerini che tecnica ce l’hanno, vengono criticati” ha risposto Alessandra Celentano. “Ramon uscendo dal suo, il movimento è povero, se sei ballerino lo sei sempre, nel classico, nell’hip hop, Ramon, potrà non essere perfetto a livello di stile, ma nel movimento doveva esserci” ha aggiunto il maestro.

Giuseppe Giofré ha deciso di non votare

Al momento delle votazioni, Cristiano Malgioglio ha premiato il coraggio di Ramon, mentre Michele Bravi ha scelto il talento di Samu. Giuseppe Giofré, però, ha deciso di non votare. “Per me questa sfida non esiste, è nulla. Non c’è niente da votare, Ramon è bravissimo in quello che fa, ma non vorrei che passasse il messaggio che l’hip hop si può studiare in una settimane, perché non è così, è difficilissimo. Questo guanto è una questione di principio e io per principio non posso votare, non ci riesco, mi dispiace, ma io prendo questa posizione” ha dichiarato il giudice. Maria De Filippi ha annullato la sfida.