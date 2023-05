Amirante: perchè in società benessere viviamo tanto malessere?

Roma, 31 mag. (askanews) – La fondatrice di Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, nell’ultima puntata andata in onda del programma Mediaset I viaggi del cuore

ha trattato un tema molto attuale: perché nella società della ricerca del benessere viviamo così tanto malessere? Perché è importante riscoprire la spiritualità?

Chiara Amirante ha raccontato a Canale5 una parte della sua infanzia vissuta a Cagliari e riflette al termine della trasmissione “i viaggi del cuore” sull’importanza della spiritualità.

“Ho vissuto una parte della mia infanzia a Cagliari e sono stati tra gli anni più belli della mia vita. Le coste della zona di Cagliari, come in tutta la Sardegna, sono un vero paradiso nel quale potersi immergere nella contemplazione del creato. Ho davvero ricordi bellissimi. Mio padre e mia madre sono sempre

state persone speciali con valori importanti, e il dono della fede l’ho potuto respirare grazie alla loro conversione (prima erano anti clericali e proprio a Cagliari ho sentito il desiderio di intensificare mio personale percorso di ricerca e approfondimento della spiritualità – dice Amirante -. Perché in

una società consumista che ci porta alla ricerca del benessere materiale è invece fondamentale riscoprire l’importanza della spiritualità? In questa puntata abbiamo visto che la spiritualità è qualcosa di intimo e personale, che può portare a piangere di gioia, ma anche ad avere la forza per affrontare le difficoltà e gli imprevisti della vita. Non sempre avviene un miracolo, una

guarigione una grazia, anzi, il più delle volte le difficoltà della vita, che non mancano mai, restano tali, ma coltivare la spiritualità ci permette di affrontarle in modo diverso e la nostra debolezza riconsegnata a Dio diviene forza”.

Inoltre “Abbiamo anche visto quanto sia importante per la comunità, la famiglia umana, condividere momenti di preghiera e di festa insieme. Oggi siamo molto intrisi di consumismo, protesi verso i beni materiali. Si cerca di diventare popolari e si investe molto più nell’apparire piuttosto che nell’essere. Si tende a trascurare la spiritualità, dimenticando che ciò che ci contraddistingue dalle altre creature è proprio lo spirito. Se pensiamo solo a rispondere ai bisogni del nostro fisico trascurando quelli del nostro spirito (bisogno di pace, di verità, di gioia piena, di amore di Dio) non potremmo mai essere pienamente felici. Voglio allora testimoniare che proprio grazie alla spiritualità io, e tantissimi ragazzi arrivati dalla strada in comunità Nuovi Orizzonti davvero disperati, sperimentiamo ogni giorno una profonda pace, gioia che resistono alle prove più dolorose. Colui che ci ha creato è venuto ad abitare in mezzo a noi, il Verbo di Dio si è fatto carne per dare risposte

fondamentali ai bisogni più profondi del nostro cuore e del nostro spirito. Con migliaia di giovani abbiamo provato a vivere con radicalità il Vangelo e la nostra vita è completamente cambiata. Provare per credere. Non costa nulla ma si può scoprire il tesoro dei tesori”, conclude Chiara Amirante.