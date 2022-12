Amiu bonifiche: un caso di eccellenza su discariche abusive

Roma, 20 dic. (askanews) – “Rimarcare la professionalità di AMIU S.p.a. per il tramite della partecipata AMIU Bonifiche è un modo di sottolineare per svolgere i lavori sul territorio in modo efficace e veloce, occorrano stazioni appaltanti e RUP di livello ma soprattutto professionalità adeguate e con le quali dialogare sempre in modo sereno, opportuno e limpido traguardando gli stessi obiettivi: risparmio, efficienza e celerità. Il Comune e il sindaco Bucci, che ringrazio, ha da subito compreso l’importanza della produttiva azione collaborativa”.

AMIU S.p.a., per il tramite della partecipata AMIU Bonifiche, fa scuola nella realizzazione degli interventi di bonifica delle discariche abusive in Italia. Un “modello” da imitare quello di AMIU, che da inizio 2022 fornisce il suo contributo nell’ambito di una proficua collaborazione con Giuseppe Vadalà, commissario unico per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale.