Amm. Munsch: Nato dimostra capacità di deterrenza e prontezza

Smardan (Romania), 19 feb. (askanews) – “Dobbiamo schierare forze come deterrenza e difesa dalle minacce. Il valore è accresciuto dall’uso della Allied Reaction Force nel primo dispiegamento. E siamo qui per difendere ogni centimetro di questo paese”. Così l’ammiraglio Stuart B. Munsch, Comandante del Comando Interforze Alleato di Napoli e Comandante delle Forze Navali USA in Europa e Africa, che ha presenziato all’esercitazione Nato Steadfast Dart 2025, in Romania.

L’esercitazione pianificata da tempo, sotto il comando del Joint Forces Command Naples (JFC Naples), era destinata a soddisfare i requisiti stabiliti dal Supreme Headquarters Allied Powers Europe per esercitare l’ARF come elementi principali della NATO Allied Response Force.

Steadfast Dart 25 (STDT25), la principale esercitazione NATO per il 2025, è la prima esercitazione di dispiegamento su larga scala della Allied Reaction Force (ARF) della NATO condotta in varie località geografiche all’interno dell’area di responsabilità del Supreme Allied Commander Europe (SACEUR).