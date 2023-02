Ammazza la figlia di 13 anni e poi tenta il suicidio, mamma grave in ospedale

Orrore in Sardegna, dove poche ore fa una donna ammazza la figlia di 13 anni e poi tenta il suicidio, mamma grave in ospedale.

Accade tutto ad Oristano. Monica Vinci ha ucciso la sua unica e giovanissima figlia Chiara Carta a coltellate e si è lanciata dalla finestra. Il tragico crimine si è consumato a Silì, in provincia di Oristano. La 52enne è stata ricoverata in ospedale e la sua vittima è stata ritrovata in un lago di sangue dal padre.

I soccorsi sono scattati per entrambe ma per la 13enne non c’era più nulla da fare.

Monica è stata invece trasportata con l’elisoccorso del 118 all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari in codice rosso. Non ci sono spiegazioni per ora su quel terribile gesto: Monica era separata da suo marito, agente della Polizia locale.

Sul posto polizia e magistrato di turno

La Polizia di Stato ed il magistrato di turno hanno raggiunto il luogo della tragedia ed hanno avviato rilievi e Sit. L’allarme era stato dato da un passante che stava transitando lungo via Risorgimento.

Il corpo di Chiara era nel bagno della casa ed il Sostituto Valerio Bagattini ha disposto un esame tanatologico.