Dopo averlo ammazzato a bastonate e calci in faccia si era allontanato ma un testimone ha parlato e dopo poche ore viene fermato l'amico del cuore

Ammazzato a bastonate e calci in faccia: fermato l’amico del cuore di Angelo Carugati, il cuoco 53enne trovato massacrato nella mattinata del 2 febbraio a Portoferratio, sull’isola d’Elba.

I carabinieri hanno fermato un 24enne su disposizione del giudice per le indagini preliminari per un omicidio tremendo con cui l’uomo era stato trovato nello scantinato che utilizzava come alloggio.

Ammazzato a bastonate e calci in faccia

Le indagini erano partite subito e i carabinieri coordinati dalla locale procura della Repubblica hanno individuato ed arrestato un giovane di 24enne come principale indiziato del delitto. Il suo interrogatorio di garanzia è previsto oggi, 3 febbraio.

Ma cosa sarebbe successo? L’omicidio risale alla notte tra mercoledì e giovedì, in occasione di una furiosa lite fra due culminata con l’aggressione brutale del 24enne. Era stato un testimone ad allertare i carabinieri, una persona che aveva assistito al litigio ma non al pestaggio finale.

Il testimone chiave del litigio in cameretta

Quello sarebbe avvenuto intorno alle 4 della mattina. Quando i carabinieri erano arrivati sul posto avevano trovato solo il cadavere massacrato di Angelo.

Il corpo giaceva in una pozza di sangue nella stanza che la coppia usava per dormire. I soccorritori avevano solo potuto constatare il decesso. Angelo viveva all’Elba da tempo, era milanese di origine e faceva anche piccoli lavoretti. Sul suo corpo il killer avrebbe infierito anche con diversi oggetti contundenti che si trovavano nell’alloggio. Il 24enne avrebbe trascorso la serata con lo stesso testimone e la vittima e dopo il litigio si era allontanato ma i carabinieri lo hanno rintracciato e portato in caserma.

A suo carico un provvedimento di fermo di indiziato di delitto disposto dalla procura di Livorno: è in carcere in attesa dell’udienza di convalida del gip.