Un uomo è stato trovato morto in casa dalla moglie. Tragedia a Rocca Priora, comune appartenente alla città metropolitana di Roma Capitale.

Non ci sono armi né tracce del loro utilizzo, sembra dunque che sia stato ucciso di botte.

Ammazzato di botte in casa: ritrovato dalla moglie

La vittima è un 48enne di origine albanese residente nel comune laziale. La sua abitazione è situata nel centro storico del paese ed è all’ultimo piano. Al momento gli inquirenti non hanno sospettati ma forse l’omicidio è avvenuto per mano di due persone presumibilmente connazionali del 48enne.

A trovare il corpo della vittima sono stati i suoi familiari, prima tra tutti la moglie, che non riescono a realizzare quanto accaduto.

Le indagini dei carabinieri

Sul caso, come si apprende da ilmamilio.it, stanno indagando i militari dell’arma dei carabinieri di Rocca Priora, della Compagnia di Frascati e del Nucleo investigativo di Frascati. La zona in cui è avvenuto l’omicidio è stata messa in sicurezza per svolgere le indagini e nessuno può circolare.

Sembra che il 48enne di origine albanese sia deceduto a causa delle ferite riportate durante il brutale pestaggio.