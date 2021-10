Amministrative: Bellanova, 'liquidata stagione sovranismo e populismo, vincono i riformisti' (2)

(Adnkronos) – (Adnkronos) – "Adesso”, prosegue Bellanova, “spetta proprio alle forze politiche riformiste interrogarsi profondamente sul quel 40 per cento e passa che ha disertato le urne e che ritengo debba essere uno dei temi più forti della nostra azione politica sui territori".

"In questo pezzo d’Italia che non è andato a votare io leggo la richiesta forte di una politica che torni ad assumere pienamente la responsabilità nei confronti del destino del Paese, capace di attestarsi concretamente e credibilmente come una politica di prossimità -aggiunge-. E’ una domanda vera che investe tutte e tutti noi, su cui si misurerà la credibilità delle amministrazioni chiamate al governo delle città e che si riverbera anche sul quadro nazionale.

Dalla qualità della risposta dipenderà, inutile girarci intorno, anche l’archiviazione definitiva di quello che resta del populismo e del sovranismo”.