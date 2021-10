Amministrative: Boccia, 'destre divise, tutti contro tutti, Pd piedi per terra'

Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "Nel centrodestra sono ormai al tutti contro tutti: c'è la destra di governo, la destra di opposizione e la destra che deve ancora capire da che parte stare. Il Partito Democratico resta con i piedi per terra; abbiamo solo vinto il primo tempo, dobbiamo lavorare ancora tanto e da domani si torna per strada per vincere la partita dei ballottaggi".

Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, commentando al Nazareno, ai microfoni di Radio Immagina, i dati delle amministrative.