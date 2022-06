Amministrative: Boccia, 'matematica non è opinione, destra perde'

Roma, 27 giu. (Adnkronos) – “Capisco che in Italia il giorno dopo le elezioni sono tutti vincitori ma almeno sui numeri e sulla matematica potremmo evitare arrampicate sugli specchi. Dei 26 capoluoghi al voto, il centrodestra nel 2017 aveva vinto in 19 città, oggi si è fermato a 14; il centrosinistra nel 2017 aveva vinto in 6 città, oggi ne ha conquistate 10, più Carrara; c’era una sola amministrazione civica mentre oggi i capoluoghi amministrati da liste civiche fuori dai partiti sono due: Viterbo e Como.

Così come nelle 142 città con più di 15 mila abitanti, il saldo per il campo progressista è +5, il centrodestra ne perde 4”. Così Francesco Boccia, responsabile Enti locali Pd, a Radio Immagina.