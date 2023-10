Amministrative: Bonaccini, 'non sia prima volta che perdiamo, servono alleanze'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Il Pd anche quando perdeva le politiche ha sempre vinto bene o abbastanza bene le amministrative, non vorrei che fosse la prima volta che le perdiamo, perché rischiamo che una destra che non vive più la luna di miele con il paese trovi una saldatura di ...

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Il Pd anche quando perdeva le politiche ha sempre vinto bene o abbastanza bene le amministrative, non vorrei che fosse la prima volta che le perdiamo, perché rischiamo che una destra che non vive più la luna di miele con il paese trovi una saldatura di consenso a livello nazionale persino nei territori. Dico a tutti, abbiamo la stessa idea di Europa che anche altri non vogliono consegnare alla destra? Non succeda che la consegniamo il prossimo anno nella gran parte dei comuni. Proviamo a fissare alcuni obiettivi che ci mettano insieme per una idea di Europa. Serve impegnarsi per una alleanza che va costruita a partire da una idea di Paese e di alternativa alla destra". Così Stefano Bonaccini alla Direzione del Pd.