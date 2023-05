Amministrative, Calenda: servono sindaci bravi, no accozzaglie con M5S

Roma, 30 mag. (askanews) -“Va di moda la destra vince la destra, andava di moda 5stelle vinceva 5stelle, prima andava di moda il Pd vince il Pd. Il problema è cercare in questi trend di fondo, che in Italia poi non tengono mai più di tanto, trovare sindaci che siano bravi. Lo abbiamo fatto a Brescia, dove abbiamo preso il 7% e siamo stati decisivi per la sindaca Castelletti (Laura, ndr), lo abbiamo fatto a Vicenza, idem con Possamai. Non siamo riusciti ad Ancona, ed è un peccato perché la candidata era molto brava. Bisogna fare così, andarli a vedere. Mi pare di poter dire che quando c’è una coalizione riformista con un sindaco civico o comunque con un’impronta molto riformista, si possono contendere le città, perché c’è un’idea di governabilità. Quando si vanno a fare accozzaglie con M5S, no a tutto etc. la gente non ti vota”: così Carlo Calenda, leader di Azione, ha commentato i risultati delle elezioni amministrative a margine di un evento a Roma.