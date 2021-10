Amministrative: Della Vedova, 'dopo voto unire forze libdem'

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Più Europa sostiene candidati sindaci aperti all’innovazione, riformatori, attenti ai diritti civili e convintamente europeisti. Quello che serve alle città italiane per tornare o continuare a crescere, come a Milano dove ho appena votato. Quello che si deve fare per il governo dell’Italia: unire le forze europeiste e liberal-democratiche per l’alternativa a populisti e sovranisti”.

Lo scrive sui suoi canali social il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, postando una foto dal seggio elettorale di Milano dove ha votato.