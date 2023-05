Amministrative, Giani: sconfitte non preoccupano per Toscana 2025

Amministrative, Giani: sconfitte non preoccupano per Toscana 2025

Firenze, 30 mag. (askanews) – “Da un punto di vista quantitativo, non sono deluso. Anzi, forse abbiamo ottenuto risultati migliori di cinque anni fa. Siamo andati ai ballottaggi in tutti e sei i Comuni, il centrodestra ad esempio ha mancato il ballottaggio a Campi Bisanzio e ovunque abbiamo preso più del 43, 44%”. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, sulle sconfitte subite dal Pd alle ultime amministrative in Toscana. “A Siena come a Pisa abbiamo perso ma stando al 48% e quindi da un punto di vista quantitativo dei voti anche in prospettiva delle elezioni a Firenze e Prato l’anno prossimo, delle Regionali l’anno prossimo non vedo fonte di preoccupazione. Sono più preoccupato da un punto di vista qualitativo e -conclude Giani- dobbiamo ammettere la sconfitta, cioè sulla capacità di gestire elezioni con primo turno e ballottaggi”.