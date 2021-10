Roma, 4 ott. (Adnkronos) – "In attesa dei dati completi emerge la vittoria dei riformisti sulla destra, un’affermazione netta per Pd e centrosinistra. A dimostrazione che la responsabilità messa in campo in questi mesi è stata apprezzata e premiata dagli italiani. Ora avanti con serietà e unità".

Così il ministro Lorenzo Guerini su twitter.