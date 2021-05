Amministrative: Lega, 'centrodestra lombardo riunito per candidati in ogni Comune'

Milano, 13 mag. (Adnkronos) – "Il centrodestra lombardo si è riunito oggi per un tavolo programmatico, in vista delle prossime elezioni amministrative. Alla riunione erano presenti, in rappresentanza delle forze politiche regionali del centrodestra, gli onorevoli Fabrizio Cecchetti (Lega per Salvini Premier), Daniela Sanganche’ (Fratelli d’Italia), Massimiliano Salini (Forza Italia), Alessandro Colucci (Noi con l’Italia) e Claudio Pedrazzini (Cambiamo)".

Lo fa sapere una nota della Lega Lombarda.

"Nella riunione, in un clima positivo e costruttivo, tutte le forze politiche presenti hanno convenuto unanimemente sulla volontà di procedere uniti nella ricerca di candidati condivisi in ogni singola realtà territoriale chiamata al voto, con l’intento comune di individuare le migliori candidature possibili, aprendo anche a candidature civiche espressione della società civile", aggiunge la nota.

Il centrodestra in Lombardia "vuole assicurare ad ogni Comune, con la prossima tornata elettorale, il miglior sindaco e la miglior maggioranza per dare risposte concrete ai bisogni e ai problemi dei cittadini e del territorio, sulla linea di quanto sta facendo la Regione Lombardia, dove il centrodestra governa compatto, che ha dato la miglior risposta possibile alle esigenze dei cittadini in questa delicata e complessa campagna vaccinale, dove primeggia in ogni numero assoluto e relativo, e sta contribuendo a dare un forte impulso alla ripresa economica e produttiva del tessuto economico regionale", conclude.