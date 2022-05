Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Questa tornata è fatta di città in cui solo in poche governiamo, sono in gran parte città ostiche per il centrosinistra tradizionalmente. È una partita importante, una tappa dolomitica perché affrontiamo città tutte in salita”. Lo ha detto Enrico Letta presentando le candidate del Pd.

“Il gioco si fa duro, abbiamo deciso di affidarci alle donne. È un impegno importante”, ha sottolineato il segretario del Pd.